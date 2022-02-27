Украина

Футболісту був лише 21 рік...

Екс-гравець Карпат Віталий Сапило загинув, боронивши Київ від агресора з РФ. Про це повідомляє Zaxid.net.

Сапило, який є вихованцем ДЮСШ Карпати, був лише 21 рік. Під час війни він командував танком...

"Важка втрата у нашій громаді – Сокільники. Сапило Віталій Романович. 3.09.2000-25.02.2022. Офіцер, командир танку, загинув вчора ввечері у бою під Києвом. Співчуваємо рідним, стоїмо поруч з ними у їхній біді, схиляємо голову", – йдеться у повідомленні Сокільницької громади у Facebook, поширеному вранці суботи, 26 лютого.

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