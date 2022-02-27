Украина

Футболісти та коучі виїхали до сусідньої країни.

Федерація футболу Румунії та Міністерство іноземних справ допомогли іноземним гравцям та тренерам Дніпра-1 та Зорі добратися до їх країни. Про це доклав журналіст Еммануель Рошу.

Серед футболістів: Нелсон Монте, Марк Гуаль, Білл Феррейра, Феліпе Пірес, Габриел Бузанелло, Валентин Кожокару, Франсіско Ді Франко, Невен Джурасек, Ізан Мартин, Ловро Цвек.

Тренери: Ігор Йовічевіч (Дніпро-1), Веселін Атанасов (Зоря).