Футболісти мають можливість надати допомогу армії.
Фото ФК Металіст
27 февраля 2022, 11:45
Виконуючий директор харківського Металіста Валерій Грига закликва легіонерів та українських гравців Металіста допомогти армії України та народу.
"Давайте по справі — без зайвих слів, істерик та соплів.
Звертаюся до футболістів Металіста із проханням допомогти Україні. Та й взагалі до всіх, уболівальників у тому числі.
Все дуже просто. Це дуже потрібно нашим хлопцям – українській армії. Не соромтеся надсилати скрини перекладу — ваша публічна підтримка підштовхне велику кількість людей до аналогічних дій.
Буду публікувати. Звичайно, тільки в тому випадку, якщо ви погодитеся на це. Якщо хтось із вас це зробив раніше – буду вдячний за інформацію", написав у Facebook Грига. Нижче він привів реквізити Національного банку України.
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