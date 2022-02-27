Украина

Футболісти мають можливість надати допомогу армії.

Виконуючий директор харківського Металіста Валерій Грига закликва легіонерів та українських гравців Металіста допомогти армії України та народу.

"Давайте по справі — без зайвих слів, істерик та соплів.

Звертаюся до футболістів Металіста із проханням допомогти Україні. Та й взагалі до всіх, уболівальників у тому числі.

Все дуже просто. Це дуже потрібно нашим хлопцям – українській армії. Не соромтеся надсилати скрини перекладу — ваша публічна підтримка підштовхне велику кількість людей до аналогічних дій.

Буду публікувати. Звичайно, тільки в тому випадку, якщо ви погодитеся на це. Якщо хтось із вас це зробив раніше – буду вдячний за інформацію", написав у Facebook Грига. Нижче він привів реквізити Національного банку України.