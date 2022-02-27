Украина

Український спеціаліст прокоментував події в країні.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук поділився своїми думками щодо ситуації в Україні та боротьби українського народу проти російських загарбників.

"Зараз ми не у футбольній атмосфері. Кожен зайнятий захистом своєї країни. Ми готові зробити все можливе, щоб війна закінчилася швидко. Ми просто у такому настрої. Я дивлюся на те, як люди поводяться, на їхню реакцію на події. Я просто пишаюся тим, що я українець. Я впевнений, що ворог не має навіть найменших шансів. Українці захищатимуть свою країну та перемагатимуть. А ворогам буде дуже тяжко.

Ми – патріотичний та сильний народ. Наші люди працьовиті та безстрашні. Тепер ця якість виглядає краще. Кожен любить свою Батьківщину та готовий на все, щоб захистити Україну.

Виходячи з побаченого та почутого, можу сказати, що шансів у ворога немає. Ми були вражені діями нашої армії. Вони воюють професійно. Але й цивільні теж беруть зброю до рук, створюють різні групи та воюють із диверсантами. Хоча прості люди не є професіоналами, вони вже нейтралізували кілька груп. Це потужна допомога армії.

Я зараз перебуваю в Одесі. У мене є родичі по всій Україні. Але зараз усі налаштовані робити все, щоб захистити Батьківщину. Заради перемоги я готовий зробити все, що від мене вимагається, надати допомогу у будь-якій формі", – розповів Григорчук в інтерв’ю порталу Report.az.

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