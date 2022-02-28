Украина

Наставник київського Динамо висловився щодо подій у нашій державі.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу рассказав про те, як залишав Україну під час боїв.

Окрім того, фахівець прокоментував те, як він бачить напад РФ на нашу державу.

"Ми їхали вночі і перші 100 кілометрів не наша швидкість не перевищувала 20 кілометрів за годину. Нашою метою було дістатись кордону із Молдовою, де була черга в п'ять кілометрів. Майже добу ми були у автівці, але це був єдиний наш шанс врятуватись.

Українці дуже міцні, вони обов'язково все подолають. Я вважаю, що цю війну розв'язав саме президент РФ, а не россійський народ. Я бачив кадри з мітингів, які проходили у Росії і можу в цьому переконатись. Важливо, щоб дипломатія зробила свою справу.

Не кажіть, що я поверувся до нормального життя — серцем я залившився у Києві. Пліткаю надії, що зовсім скоро я поверусь до роботи зі своїми хлопцями у київському Динамо", — розповів Луческу в інтерв'ю Bresciaoggi.

Раніше щодо війни між Україною та РФ висловився головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.