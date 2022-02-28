Украина

Тренерський штаб Роберто Де Дзербі повернувся додому.

Головний тренер Шахтаря та його помічники повернулися до Італії та висловили підтримку Україні та українському народу.

“Ми повернулися додому і можемо обійняти своїх близьких, — сказав Де Дзербі. — Але ми не зможемо заспокоїтися, докі в Україні продовжується війна, бо там залишилися наші гравці та наші друзі. Обіймаємо усіх. Слава Україні!”

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку РФ. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!