Украина

Український тренер зізнався, що не просто пішов до тероборони.

Український тренер Юрій Вернидуб напередодні повернувся до України. Раніше з'явилося фото, де спеціаліст стоїть у формі ЗСУ. Як дізналися колеги з Footboom, він пішов до ЗСУ.

"Я не у теробороні, а вступив до ЗСУ. Поки що нас формують в артбригаду. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну.

У клубі поки що цього не знають. Сьогодні повідомлю. Я їм говорив ще тоді, що у нас не випускають з країни чоловіків, бо оголосили загальну мобілізацію.

Рано чи пізно керівництво Шерифа все одно дізнається, що я пішов боронити Батьківщину. Сьогодні планую поговорити з генеральним директором Тархнішвілі, стосовно ситуації, яка склалася.

Думаю, Важа Едуардович мене зрозуміє, адже він пройшов те саме, що наразі відбувається в Україні. Він грузин, у 2008 році Росія розпочала війну проти його країни. Тому він як ніхто інший мене розуміє.

Керівництво "Шерифа" запропонувало, щоб я перевіз до Молдови свою сім'ю. Але коли я їхав у Запоріжжя і побачив, скільки людей залишає нашу країну у цей складний час... Це катастрофа. Тому вирішив не робити так, як вони, не піддаватися панічним настроям. Уся моя родина знаходиться у Запоріжжі".

"Мені 56 років, кого мені боятися? Навпаки, я прожив життя. У мене є страх за дітей, онуків, дружину, усіх родичів.

Путін хотів цього, але він ніколи не стане імператором усього світу. Він — копія Адольфа Гітлера. Я колись їх порівнював. Російські пропагандистські ЗМІ — це гебельсівщина. Путін і його всі ручні журналісти — тут Гебельс взагалі перевертається у гробу! Навіть він собі не міг дозволити того, що показує російське телебачення.

У мене просто немає слів. Путін — це скотина, виродок та вампір у одному флаконі. Правильно кажуть: Путін, пішов ти на х#р!", — розповів Вернидуб.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!