Украина

Гравець також у зверненні подякував військовим.

Український футболіст Роман Зозуля написав звернення до українців, у якому відзвітував про зібранні кошти до ЗСУ.

"Дякую нашим воїнам, які титанічно відбивають атаки рашистських загарбників. Ваш подвиг неоціненний. Поки ви захищаєте країну, ваші щирі фанати робитимуть все, щоб захистити вас самих!

За 4 дні нам вдалося зібрати 200 тисяч € на потреби армії. Я страшенно гордий тим, що до цього долучилися всі футбольні клуби України і мої друзі Євгеній Шахов, Євгеній Коноплянка, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Олександр Костильов, Віталій Миколенко, Мар’ян Швед, Василь Кравець, Орест Лебеденко, Богдан Михайличенко, Ігор Пластун.

Сьогодні весь світовий футбол грає на одній частині поля з Україною і щиро вірить в її перемогу! Окремо хочу подякувати за неймовірну підтримку української діаспори в Іспанії. Люди, ви дуже круті! Бандерольки вже полетіли в Україну і за кілька днів будуть у наших воїнів. Тоді і відзвітую за всі подарунки.

Нашу країну накрила справжня чума. Але у нас є від неї вакцина – наша з вами віра і злагодженість дій. Сьогодні ніхто не може залишатися осторонь, ми всі робимо одну єдину важливу справу – захищаємо свою землю і очищаємо її від кремлівського нашестя. Перемога вже зовсім близько!

Слава Україні! Героям Слава! Русский корабль, иди н###й!

Бачить Бог жоден українець не хотів цієї війни. Але рашисти нагло увірвалися в наші домівки і заплатять за це високу ціну", — написав у Facebook Зозуля.