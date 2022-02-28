Украина

Клуб виступив з умовами до міжнародних спільнот.

Донецький Шахтар на офіційних сторінках виступив із заявою про виключення РФ з усіх міжнародних змагань.

"Вимагаємо від міжнародного спортивного суспільства:

1. Виключити Росію з усіх міжнародних спільнот.

2. Заборонити будь-яким російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях.

3. Зупинити продаж прав на трансляції міжнародних змагань російським каналам.

4. Заборонити російським компаніям бути спонсорами міжнародних змагань і клубів.

5. Підтримати Україну інформаційно. Долучайтеся до поширення правдивої інформації стосовно дій з боку країн-агресорів", — повідомляється у Twitter Шахтаря.