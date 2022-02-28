Клуб виступив з умовами до міжнародних спільнот.
Донецький Шахтар на офіційних сторінках виступив із заявою про виключення РФ з усіх міжнародних змагань.
"Вимагаємо від міжнародного спортивного суспільства:
1. Виключити Росію з усіх міжнародних спільнот.
2. Заборонити будь-яким російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях.
3. Зупинити продаж прав на трансляції міжнародних змагань російським каналам.
4. Заборонити російським компаніям бути спонсорами міжнародних змагань і клубів.
5. Підтримати Україну інформаційно. Долучайтеся до поширення правдивої інформації стосовно дій з боку країн-агресорів", — повідомляється у Twitter Шахтаря.
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