Украина

Клуб не залишився осторонь.

Минай повідомив про те, що допоміг Шахтарю з виїздом головного тренеру клубу Роберто Де Дзербі та тренерського штабу до Італії.

"Велика футбольна родина не залишить в біді один одного. Тому допомагаємо як можемо.

Тренерський штаб донецького Шахтаря на цей період вирішив залишити Україну та відправитися додому, в Італію. І за допомогою в організації цього процесу звернулися до Миная та особисто до президента клубу Валерія Пересоляка. Іменитих спеціалістів прийняли в Ужгороді та допомогли з організацією виїзду до Італії.

Сподіваємося, що скоро побачимося із тренерським штабом Шахтаря в мирній Україні і знову зіграємо із гірниками в футбол!

Нагадаємо, що за ініціативою президента Миная Валерія Пересоляка, на стадіоні Минай організували притулок для тимчасових переселенців з регіонів, які постраждали від війни. Також, тут же, приймають необхідні речі для волонтерів та переселенців. Тому звертаємося до небайдужих громадян з проханням приносити ліки, одяг, техніка, тощо. Кожна річ та кожен внесок дуже цінний. Не панікуємо і віримо в ЗСУ! Все буде Україна!

Наша адреса: село Минай, стадіон Минай, площа Народна, 78. Контактний номер: +380975542904 (Роман)", — повідомляє клуб.