Украина

Два гравці вже покинули клуб.

Чорноморець виступив із заявою, у якій повідомив, що болгарські легіонери Мартін Петков та Борислав Цонєв залишили клуб.

"Жорстока і підла війна, яку преступний російський режим веде проти України на її території, накладає відбиток на все наше життя. На жаль, в цей час не до футболу.

Для ФК Чорноморець безпека гравців — не порожній звук. Сьогодні вимушені повідомити, що команду залишили наші болгари — Мартін Пєтков (з ним було розірвано контракт) і Борислав Цонєв.

Кращий бомбардир Winter Cup Цонєв на півроку стане гравцем софійської Славії. Після оренди він повернеться в Одесу. Ми всі бачили в Бориславі одного з лідерів нової команди Романа Григорчука.

Сподіваємось, що півроку ігрової практики зроблять Цонєва ще більш яскравим футболістом. Будемо з нетерпінням чекати на його повернення.

Але в першу чергу чекаємо на закінчення російської військової агресії. Захищайте країну, залишайтеся з "Чорноморцем"! Одеса і Україна переможуть. Слава України!", — пишеться у заяві.