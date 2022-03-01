Украина

Футболіст висловився щодо війни в Україні.

Захисник Шахтаря і збірної України Сергій Кривцов звернувся до українців у своєму Instagram-акаунті.

"Дуже складно дивитись на те, що зараз відбуваеться в нашій країні! Дуже страшно прокинатись не від сонячного проміння в око, а від моторошного звука снаряда за вікном! Дуже соромно за те, що таке трапляється в 21 сторіччі, хоча ми давно не мисливці збирачі.

Але яка гордість дивитися на дії нашої армії, на єдність всієї країни,на відвагу наших хлопців і продумані дії наших командирів! Хто б що не казав,нам все під силу,перемога буде за нами, який би план не намалювали у себе в голові маленький покидьок та усатий півень, яких ненавидить весь світ! Разом ми сила! Слава Україні!", — написав Кривцов.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!