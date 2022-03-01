Украина

Українець не буде процювати у країні, яка окупувала Україну.

Тренер московського Динамо Андрій Воронін розірвав контракт з клубом. Про це повідомив сайт клубу.

Він відзначив у інтерв'ю ТаТоТаке, що не буде працювати у країні, яка прийшла з війною на землю України.

"Я дуже вдячний своїм колегам – тренерам, футболістам команди та вболівальникам за ставлення до мене і час, проведений тут.

Але не можу не висловити свою громадянську позицію. Зараз не бачу жодної можливості залишатися на території країни, чия армія знищує наші міста та стріляє у мирних людей", — сказав Воронін.

Відмітимо, що за день до початку війни, 23 лютого, Воронін продовжив контракт з клубом.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!