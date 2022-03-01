Украина

Футболісти не забувають допомагати армії.

Хавбек збірної України Руслан Малиновський розповів про допомогу ЗСУ, яку надають українські футболісти закордоном. Вже зібрано 600 тисяч євро.

"Ми зібрали гроші на підтримку ЗСУ. Ініціатором був Сергій Ребров. Він написав, що потрібна допомога і ми почали з хлопцями збирати гроші. Робили трансфери через банки, щоб допомогти Україні.

До нападу футбол міг бути поза політикою. Але зараз так не може бути. Зараз страждають українці, тому цього непотрібно. Важливо об'єднуватись та це закінчувати. Багато людей постраждали та втратили свої домівки. Шукайте шляхи, щоб закінчити все.

Звичайно, якщо б ми грали проти російської команди, з Спартаком, наприклад, я б не поїхав. Мене б підтримав клуб і вболівальники.

Міранчук? Він проти війни. Хто за цю війну будуть ворогами України", — розповів Малиновський ТСН.

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