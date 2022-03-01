Гравець зізнався, що вірить у перемогу України над окупантом.
Беньямін Вербич
01 марта 2022, 13:23
Вінгер Динамо Київ Беньямін Вербич прокоментував війну в Україні, яку розв'язала РФ, вбиваючи мирних мешканців та руйнуючи інфраструктуру.
"Українці! Україно! Ми вас чекаємо в ЄС. Віримо у вас та у вашу перемогу.
Ви показали всьому світу, що у правди та гідності не може бути легкої дороги, але ваша сила та єдність обов’язково переможуть", — написав Вербич у Instagram.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подав заявку на членство України у Європейському Союзі
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