Украина

Гравець зізнався, що вірить у перемогу України над окупантом.

Вінгер Динамо Київ Беньямін Вербич прокоментував війну в Україні, яку розв'язала РФ, вбиваючи мирних мешканців та руйнуючи інфраструктуру.

"Українці! Україно! Ми вас чекаємо в ЄС. Віримо у вас та у вашу перемогу.

Ви показали всьому світу, що у правди та гідності не може бути легкої дороги, але ваша сила та єдність обов’язково переможуть", — написав Вербич у Instagram.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подав заявку на членство України у Європейському Союзі