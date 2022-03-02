Футболіст також закликав населення Канади допомогти Україні.
Святик Артеменко, kitchener.ctvnews.ca
02 марта 2022, 09:00
Цими днями до України прикуто надзвичайно багато уваги з боку усього світу, бо наша країна зазнає чергового витку агресії у свій бік.
Без допомоги у цей скрутний час аж ніяк, тому обнадійливі новини час від часу надходять із різних боків.
Зокрема, безпосередньо на полі бою долучитися до українських захисників вирішив 22-річний екс-голкіпер канадського Гвельф Юнайтед, що базується в Онтаріо, Святик Артеменко.
Юний гравець безпосередньо перед початком активних бойових дій повернувся на Батьківщину задля того, аби виступати в одному з клубів, але в підсумку був вимушений одразу вирушити до Одеси, де зараз проходить воєнний вишкіл.
"Певна річ, що в мене присутнє таке внутрішнє почуття, коли ви знаєте, що можете померти, і що це ненормально.
Але ви повинні вміти виживати у ситуації, яка для вас склалася. Моя гордість за свою країну набагато випереджає страх.
У Одесі вже потрохи починають вмикати сигнали повітряної тривоги. Уторгнення може відбутися протягом наступних кількох годин, днів, або взагалі не відбутися — ми не знаємо точно, коли саме, проте зараз ми знаходимося у стані максимальної готовності.
Я більше не є громадянином України, однак першою моєю думкою, коли я почув про події тут, було стати на захист своєї рідної країни та її народу", — сказав футболіст у своєму інтерв’ю.
Менеджер Гвельф Юнайтед Кіт Мейсон високо оцінив хоробрість Артеменка:
"Цей хлопець — надзвичайна людина. Він мав життєвий досвід в Україні, тому для мене не є дивиною те, що він висловив бажання її захищати. Він з тих, хто завжди відстоює правильні речі.
Ми дуже пишаємося ним через те, що він вважає це правильним, що відчуває, що не може відвернутися від своєї країни", — заявив керманич.
Додамо, що раніше Святик Артеменко вже проходив воєнний вишкіл у Канаді, проте не мав досвіду застосування зброї на полі бою.
Футболіст також закликав усіх небайдужих мешканців Канади долучитися до зборів грошей на зброю, одяг та їжу для українських військових та цивільних.