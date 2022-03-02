Украина

Футболіст продовжує захищати Київ.

Екс-хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв залишився у Києві та продовжує захищати місто у лавах тероборони. Відео поширило ТаТоТаке.

"Я тут. Я залишився, залишусь і буду тут. Я буду захищати мою країну, там де народилися мої діти.

Закликаю усіх до миру! Хлопці, українці, тримайтесь! Ми — сила! Ми — молодці. Ми витримаємо усе. Усе що в моїх силах я буду робити заради миру", — розповів Алієв.

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