Футболіст продовжує захищати Київ.
Олександр Алієв
02 марта 2022, 14:55
Екс-хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв залишився у Києві та продовжує захищати місто у лавах тероборони. Відео поширило ТаТоТаке.
"Я тут. Я залишився, залишусь і буду тут. Я буду захищати мою країну, там де народилися мої діти.
Закликаю усіх до миру! Хлопці, українці, тримайтесь! Ми — сила! Ми — молодці. Ми витримаємо усе. Усе що в моїх силах я буду робити заради миру", — розповів Алієв.
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