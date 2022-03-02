Украина

Футболіст не виїхав з України та пояснив правду своїм замлякам.

Білоруський захисник Колоса Микола Золотов знаходиться з сім'єю у Києві та допомагає Україні від час війни, яку розв'язала РФ.

"Друзі, товариші та просто люди, які це побачать. Я зараз перебуваю в Україні разом зі своєю родиною. Ми нікуди не поїхали і знаходимося неподалік Києва. Ми не хочемо їхати і не збираємося цього робити. Я вас прошу, не вірте тому, що вам показують по телевізору чи проросійських соціальних мережах, і не треба думати, що українські джерела інформації вас намагаються обдурити.

Тут на території України триває війна. Війна, не з націоналістами та бандерівцями. Йде захист, захист своєї землі, своїх людей, своєї нації. Ми живемо в Україні рік, і за цей рік ми жодного разу не зіткнулися з якоюсь агресією через те, що говоримо російською.

Підтримайте Україну та український народ. Йде геноцид. Не треба бути генієм, щоб розуміти, що Путін своїми наказами відправляє хлопчиків помирати за свої амбіції, за свої фантазії. Так ми тут. Живемо у незвичайних для нас умовах. Але це ніщо порівняно з тим, що відчувають люди у Харкові, Києві, Чернігові, Маріуполі, Бердянську, Волновасі та інших місцях, де йдуть запеклі бої. Якщо ви вважаєте що Путін правий, значить і Гітлер мав рацію. Скільки людей вже загинуло?

Та я, моя сім'я, і ​​люди, які знаходяться тут зі мною, ми допомагаємо чим можемо: грошима, фізичною силою, здаємо кров. Я вірю у силу людей, я вірю в Україну. Впевнений у силі бійців, які стоять на варті своєї батьківщини. Все буде добре! Живе Білорусь! слава Україні", — написав Золотов.