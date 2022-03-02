Украина

Гравець виступив із заявою уругвайському ТБ.

Вінгер Динамо Київ Карлос де Пена прибув до Уругваю та заявив, що ніколи не повернеться до України.

"Мені пришлось пережити дуже непросте випробування, але все вже добре. Більше нізащо не повернусь в Україну. Я залишив там усі свої речі, та вони мені більше непотрібні.

Мені важливо бути поруч із сім'єю та друзями. Так, в мене є контракт з Динамо, але мені байдуже. Я туди не повернуся!", — сказав де Пена.

Де Пена виступав за Динамо з 2019 року. У цьому сезоні на його рахунку 23 матчі, два голи та три результативні паси.