Украина

Капітан збірної України запевнив, що є вихованцем українського міста Донецьк, а не російского футболу через період своєї карьєри в Уфі.

Капітан національної збірної України та гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко опублікував чергове звернення, пов'язане з військовою агресією в бік нашої держави з РФ.

25-літній український півзахисник відповів на ряд питань, зокрема на те, що йому згадають виступи за російський футбольний клуб Уфа в період з 2015 по 2016 рік.

"Продовжуємо інформаційну пропаганду правди. Є кілька важливих меседжів, які я хочу донести до публіки, зокрема, це стосується громадян країни агресора та "колег по цеху".

У моїй футбольній кар'єрі був період, коли я грав у ФК Уфа. Це були складні, але корисні 1,5 роки. Я завжди буду вдячний цьому клубу за все, що вони зробили для мене. Але хочу акцентувати на тому, що футболістом я став в Україні. Саме на рідній землі я здобув свою футбольну освіту, пройшов навчання в академіях та виріс. Тому всім, хто закидає мені, що російський футбол мене виховав, я хочу ще раз сказати: я вихованець академії прекрасного УКРАЇНСЬКОГО міста Донецька!

Їдемо далі… ваш козирний аргумент "спорт поза політикою". Справді, спорт не повинен бути частиною виборної агітації, партійних перегонів, просуванням гасел чи майданчиком для піару. Але спорт, як і будь-яка сфера життя, не може стояти осторонь питань війни, агресії та смерті. Зі злом повинні боротися всі, незалежно від професії.

Чому українські футболісти закликають до футбольних санкцій проти країни-агресора? Невже ми хочемо позбавити вас можливості займатися улюбленою справою? Ні! Ми використовуємо всі методи, щоб зупинити країну-агресора в її окупантських амбіціях. Зло повинне каратися на всіх майданчиках, доступних суспільству. Ми стукатимемо у ваші двері санкціями з ще більшою агресією, ніж ви, коли переступаєте зі зброєю кордон нашої держави. Зупинити окупацію – головна та єдина мета всіх наших дій.

І останнє. У руках російських футболістів багатомільйонна аудиторія. Вас люблять люди, вони вас підтримують та прислухаються до ваших слів. Тому мовчати-це злочин. Я знаю, що у вашій країні карають за опозиційне мислення, але коли опозиція стає більшістю – вона починає бути владою.

Тому всі люди, які не бажають смерті та ненависті у світі, повинні кричати голосно та чітко про це. Не можна боятися дрібних покарань, коли на коні стоїть людське життя.

Слава Україні!" — написав Олександр Зінченко у своєму Instagram.



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