Украина

Бізнесмен розповів про плани після закінчення бойових дій.

Досі не вщухають воєнні діє на підступах і безпосередньо у самому місті Харків, однак місцеві бізнес-еліти вже почали роздумувати над планами по відновленню зруйнованої інфраструктури міста.

Зокрема, власник харківського Металіста Олександр Ярославський на своїй сторінці в одній із соціальних мереж повідомив про власні наміри долучитися до соціальної програми.

"Дорогие Харьковчане!

DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser.

На нее времени уже не будет — надо работать, работать и еще больше работать", — йдеться у заяві бізнесмена.

Нагадаємо, що до початку війни Ярославський виступав з офіційною заявою стосовно ДТП зі смертельним наслідком.