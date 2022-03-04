Украина

Гравець розповів, як дізнався про початок війни.

Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Малиновський розповів, як дізнався що РФ прийшла з війною на територію України.

"Я прокинувся вранці й побачив ці жахливі кадри по всій Україні. Снаряди летіли звідусіль. Насамперед я зв'язався зі своїми родичами, які мешкають у Житомирі.

У цьому місті є військові частини. Відразу почали атакувати усі стратегічні об'єкти. То був шок. Ніхто не очікував, що таке станеться. Мало хто думав, що Росія піде на такий крок і атакує Україну".

"Мої батьки зараз за містом. Можна сказати у безпеці. Я з ними на зв'язку щодня. Їх також підтримують і рідні моєї дружини Роксани. Допомагаємо їм, як можемо.

Батьки Роксани були змушені покинути Крим після його анексії Росією. Батько дружини втратив роботу і сім'я переїхала до Одеси", — розповів Малиновський.