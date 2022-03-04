Украина

Футболіст підтримав Україну у складний час.

Колишній форвард Динамо з Грузії Георгій Деметрадзе підтримав українців, яких спідкала війна з боку РФ.

"Дорогі українці, я Георгій Деметрадзе – людина, яка багато років грала і жила на вашій батьківщині. Можу сказати, що це і моя друга батьківщина.

Дуже шкодую через те, що відбувається у вас на батьківщині. Хочу висловити свою підтримку народу України. Слава Україні!", — сказав Деметрадзе.