Футболіст підтримав Україну у складний час.
Георгій Деметрадзе. Getty Images
04 марта 2022, 12:55
Колишній форвард Динамо з Грузії Георгій Деметрадзе підтримав українців, яких спідкала війна з боку РФ.
"Дорогі українці, я Георгій Деметрадзе – людина, яка багато років грала і жила на вашій батьківщині. Можу сказати, що це і моя друга батьківщина.
Дуже шкодую через те, що відбувається у вас на батьківщині. Хочу висловити свою підтримку народу України. Слава Україні!", — сказав Деметрадзе.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!