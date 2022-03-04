Украина

Півзахісник Аталанти прокоментував мовчання зі сторони екс-футболіста Шахтаря.

Півзахісник Аталанти та збірної України Руслан Малиновський висловився щодо Анатолія Тимощука на тлі відходу українських футболістів із клубів РФ після нападу на Україну.

Футболіст не може пояснити мовчазну поведінку колишнього гравця Шахтаря та Баварії.

"Воронін вчинив як одесит. Він – патріот своєї країни, який багато дав збірній Україні. Він патріот свого міста, дуже любить Одесу, я це знаю. Він часто приїжджає в Одесу.

Щодо Тимощука, не знаю, це треба в нього запитати. Важко коментувати, але для мене це дивно. Я не можу пояснити його позицію у цій ситуації, але вважаю, що це неправильно.

Єдине, що я знаю на сто відсотків — він більше не легенда українського футболу. За ці дні всі його заслуги вже забули", — розповів Малиновський в интервью Олександру Денісову.

Відзначимо, що не лише Воронін, Ракицький та Ордець залишили команди з країни — агресора. Юрій Габовда також залишив білоруський Торпедо-БелАЗ через те, що ця країна активно допомагає військам РФ та періодично обстрілює нашу державу із важкого озброєння.

Раніше повідомлялось, що матеріальну допомогу Україні надасть Борусія М.