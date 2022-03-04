Германия

Клуб Бундесліги збирає кошти для України та виражає свою підтримку.

Борусія з Менхенгладбаха вирішила надати матеріальну допомогу Україні та продовжує підтримувати її народ морально — повідомляє офіційний сайт клубу.

“У нашого клубу 94 269 офіційних членів, тож мінімум цю суму євро ми перерахуємо у фонд допомоги постраждалим в Украіні, — сказав керуючий директор Борусії Штефан Шіпперс. — Також запрошуємо вболівальників зробити додаткові пожертви та збільшити загальну суму”.

“Перерахувати гроші можна на рахунок Фонду Борусія, IBAN DE11 4401 0046 0190 0134 68 з поміткою “borussiahilft Ukraine”. Крім того, Борусія буде збирати пожертви на стадіоні та навкруги його на наступній домашній грі проти Герти у суботу, 12 березня”.

“Також на ігровій та тренувальній формі команди буде розміщений напис “Зупинити війну”. Потім ця форма буде виставлена на аукціон, гроші від которого також підуть на допомогу України”.

На наступному тижні Борусія М планує інші заходи для допомоги Україні.