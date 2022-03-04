Украина

Український півзахисник висловився щодо ситуації в Херсоні, куди увійшли російські окупанти.

Центральний півзахисник національної збірної України та бергамської Аталанти Віктор Коваленко, який виступає на правах оренди за Спецію, висловився про ситуацію в Україні, на територію якої підступно вторглися війська Російської Федерації.

Зокрема, український хавбек прокоментував нинішній стан у Херсоні, куди зайшли російські окупанти. Коваленко, який є уродженцем цього міста, попросив не піддаватися на будь які фейки та провокації з боку агресора.

"Дорогі українці, любі херсонці. Як ви знаєте моє рідне місто Херсон окупували російські війська. До цього там літали російські бомби та російські ракети.

Я щодня на зв'язку зі своїми рідними, друзями, це важко називати зв'язком. Моя сьогоднішня розмова з братом тривала 20 секунд. Вони глушать нам зв'язок, вони "обрізають" інтернет, по телевізору лише російські новини.

Чому? Вони бояться показати правду? Хочу звернутися до херсонців. Я знаю, в якій ми тяжкій ситуації зараз, але будьте сильні, тримайтеся.

Так само я знаю, що зараз привозять багато російської масовки та їхніх камер – вони хочуть показати, що на них чекали, що їм тут раді. Це не так, їм тут не раді, їх тут ніхто не чекав, ми жили у чудовому, чудовому місті Херсоні, мирному та доброзичливому.

Херсонці, не ведіться на ці провокації, не будьте масовкою для їхніх телекамер, не підходьте до них і не вірте. Тому що наш президент та наші сили України не забувають своїх. Ми прийдемо та заберемо це місто назад. Україна понад усе. Херсон – це Україна", — заявив Віктор Коваленко у своєму Instagram.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!