Украина

Бразилець висловився про вторгнення російських військ на територію України.

Бразильський атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Педріньо поділився враженнями від приходу в Україну "руського міра", який приніс у нашу країну війну, зруйновані міста та смерті людей, включаючи мирне населення.

"У будь-якому випадку, повернувшись додому і подумавши про все, що ми пережили, можу сказати, що треба говорити слова любові близьким, виявляти прихильність, тому що ми не знаємо, що може статися завтра.

Це були важкі дні, які ми пережили, не знаючи, що з нами може статися, щоразу, коли я розмовляв зі своєю родиною, я прощався так, ніби це був останній раз, тому що я не знав, чи буду говорити з ними знову. Весь час я демонстрував силу, щоб нікому не було погано, а всередині був зламаний і наляканий.

А для Анджеліни, моя донечка.. Ти така мала. Я пройшов через все через тебе. Вся сила, яку я показав, була через тебе. Були часи, коли я думав не про себе, а про те, що ти і твоя мама вийдете з цієї ситуації. Дякую тобі, кохана, що завжди підтримувала мене та допомагала мені, коли я цього найбільше потребував, тому що без тебе у мене не було б сил пережити це.

У будь-якому випадку, я хочу подякувати всім своїм друзям, які були зі мною за всю допомогу. Я прошу вас швидше покінчити з цим. Ми повинні продовжувати молитися за тих, хто все ще бореться за те, щоб вибратись звідти.. Дякую всім, хто молився за нас, тому що коли я думав, що вже не виберусь, бог зробив неможливе можливим. Зупиніть війну", — написав Педріньо у своєму Instagram.



Раніше повідомлялося, що Педріньо має намір розірвати контракт із донецьким Шахтарем через вторгнення окупаційних військ РФ в Україну.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!