Гравець розглядає можливі варіанти.
Педріньо, Шахтар
04 марта 2022, 10:15
Вінгер Шахтаря Педріньо має намір розірвати контракт з клубом. Про це повідомляє Torcedores.
Відомо, що гравець, який виїхав з України, разом зі своїм менеджером розглядає можливі варіанти.
Також джерело повідомляє, що Порту та ряд бразильських клубів цікавляться гравцем: Ботафого, Палмейрас, Сан-Паулу та Корінтіанс.
Нагадаємо, що раніше захисник Шахтаря Вітао хоче достроково розірвати контракт із командою через напад РФ на Україну.
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