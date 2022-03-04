Украина

Гравець розглядає можливі варіанти.

Вінгер Шахтаря Педріньо має намір розірвати контракт з клубом. Про це повідомляє Torcedores.

Відомо, що гравець, який виїхав з України, разом зі своїм менеджером розглядає можливі варіанти.

Також джерело повідомляє, що Порту та ряд бразильських клубів цікавляться гравцем: Ботафого, Палмейрас, Сан-Паулу та Корінтіанс.

Нагадаємо, що раніше захисник Шахтаря Вітао хоче достроково розірвати контракт із командою через напад РФ на Україну.