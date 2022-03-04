Усі закуплені ліки передано в Будинок воїна у Львові.
Микола Кухаревич, instagram.com/kolia_kuharevich
04 марта 2022, 17:58
Нападник молодіжної збірної України та французького Труа Микола Кухаревич, який виступає на правах оренди за бельгіський Левен, допоміг Збройним силам України у боротьбі з російськими окупантами.
Львівська художниця Роксолана Йолич повідомила про те, що 20-літній українець закупив медикаменти для ЗСУ, які були передані до Будинку воїна у Львові.
Юний футболіст підтвердив цю інформацію в своєму Instagram у сторіс.
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