Украина

Усі закуплені ліки передано в Будинок воїна у Львові.

Нападник молодіжної збірної України та французького Труа Микола Кухаревич, який виступає на правах оренди за бельгіський Левен, допоміг Збройним силам України у боротьбі з російськими окупантами.

Львівська художниця Роксолана Йолич повідомила про те, що 20-літній українець закупив медикаменти для ЗСУ, які були передані до Будинку воїна у Львові.

Юний футболіст підтвердив цю інформацію в своєму Instagram у сторіс.

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