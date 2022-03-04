Украина

Футболісти змогли залишити Україну.

Бразильскі футболісти Металіста 1925, Ворскли та Інгульця змогли залишити Україну та потрапити до Батьківщини, щоб уникнути бомбардурувань з боку РФ.

Мова йдеться про представників харківського клубу Дерека, Фабіньйо та Марлісона, а також Ранжела з Ворскли та Вільям з Інгульця.

Всі футболісти успішно повернулися додому, повідомляє Facebook харьків'ян.

Відзначимо, що останні дні Харків піддається звіриним авіаналітам та бомбардуруванням з боку російськіх військ, в наслідок яких гинуть мирні мешканці міста.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що дав прихисток одному з футболістів УПЛ.