Украина

Президент УЄФА прокоментував війну РФ против України.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився щодо нападу РФ на Україну, а також допомоги, яку він вже зробив для нашого народу.

"Ніхто не очікував, що такое може статися у Європі. Ми на контакті із представниками України 24 години на добу. Ми зробили все, щоб гравці та тренери змогли залишити Україну.

Я звертався також до уряду, але вони не можуть гарантувати безбеку на всі сто відсотків. В нас були дуже тяжкі перемовини.

Один футболіст, який зміг залишити Україну, наразі мешкає у мене вдома. Я сподіваюсь, що цьому божевіллю настане кінець", — наводить слова Чеферіна Cope.

Раніше повідомлялось, що матеріальну допомогу Україні надасть Борусія М.