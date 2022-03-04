Габріеле Гравіна готовий допомогти у тому, щоб українськи клуби завершили нинішній сезон.
Габріеле Гравіна, Getty Images
04 марта 2022, 20:30
Президент Італійської федерації футболу (FIGC) Габріеле Гравіна заявив про те, що готовий посприяти проведенню матчів українських клубів в Італії, щоб вони могли успішно завершити цей сезон, незважаючи на непросту політичну ситуацію в країні, пов'язану із нападом Російської Федерації.
Єдине — футбольний функціонер не уточнив, чи ця потенційна допомога стосується лише клубів УПЛ, чи також команд з Першої та Другої ліг України.
"Ми готові прийняти українських біженців та проводити їхні матчі. Я погано переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність.
Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної агрегації. Ми об’єднані та послідовні, кричачи "ні" війні", — цитує слова Гравіни журналіст Джанлука Ді Марцио з посиланням на Corriere della Sera.
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