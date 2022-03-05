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    05 марта 2022, 15:28

    Алієв — Тимощуку: Де ти пропав? Язик у дупу засунув, чи в когось він стирчить?

    Екс-гравець збірної звернувся до Тимощука та Ордеця.

    АЛЕКСАНДР АЛИЕВ, GETTY IMAGES
    АЛЕКСАНДР АЛИЕВ, GETTY IMAGES 05 марта 2022, 15:28

    Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв звернувся до минулих партнерів по збірній Анатолія Тимощука та Івана Ордеця.

    "Тимощук! Де ти пропав? Язик у дупу засунув, чи в когось він стирчить? Патріот ти наш, український. Папори на щоках малював так, попантуватися?

    Ордець! А ти де? Як там Динамо Москва? Патріоти ви х***ві...

    Ракицький та Воронін! Я знав вас мужиками, ви і залишились мужиками! Я знав, що ви патріоти цієї країни. Впевнений, що все буде добре", — звернувся Алієв у Instagram.

    Нагадаємо, що Алієв з початку війни вступив до територіальної оборони Києва.

     

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