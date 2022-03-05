Алієв — Тимощуку: Де ти пропав? Язик у дупу засунув, чи в когось він стирчить?

Екс-гравець збірної звернувся до Тимощука та Ордеця.
АЛЕКСАНДР АЛИЕВ, GETTY IMAGES
05 марта 2022, 15:28
Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв звернувся до минулих партнерів по збірній Анатолія Тимощука та Івана Ордеця.
"Тимощук! Де ти пропав? Язик у дупу засунув, чи в когось він стирчить? Патріот ти наш, український. Папори на щоках малював так, попантуватися?
Ордець! А ти де? Як там Динамо Москва? Патріоти ви х***ві...
Ракицький та Воронін! Я знав вас мужиками, ви і залишились мужиками! Я знав, що ви патріоти цієї країни. Впевнений, що все буде добре", — звернувся Алієв у Instagram.
Нагадаємо, що Алієв з початку війни вступив до територіальної оборони Києва.
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