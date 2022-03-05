Українець звернувся до колег по цеху з РФ.
Едуард Цихмейструк, УАФ
05 марта 2022, 16:59
Колишній гравець збірної України Едуард Цихмейструк звернувся до футболістів з РФ.
"Я, Едуард Цихмейструк – колишній футболіст Спартака та збірної України. Я хотів би звернутися до всіх тих футболістів, з якими мені доводилося разом виходити на футбольне поле, точніше запитати: хлопці, чому ви всі мовчите, чого ви боїтеся?
В Україні триває війна. Ваша російська армія порівнює наші міста із землею. Я розумію, що в мене мало шансів до вас достукатися. Мені не потрібні ваші пости в інстаграмі про те, що вам шкода. Тут убивають безневинних людей, дітей, зрештою. Рази три-чотири за добу ми спускаємось у підвал.
Нічого не хочу вам доводити. Ішли б ви разом із вашим кораблем. Слава Україні!", — сказав у зверненні Цихмейструк.
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