Украина

Футболіст показав, як спілкувався з мешканцями країни-агресора.

Хавбек Олександрії Артур Авагімян у своєму Facebook показав, як намагався поговорити з мешканцями РФ, але нормального діалогу побудувати не вдалося.

"Спробував поспілкуватися з мешканцями РФ. Хлопців, ми не можемо їх звинувачувати. Вони змалку зомбовані.

Люди не вірять живим кадрам, знятим на телефон, просто вдумайтеся. Ми не можемо злитися на них, тільки пошкодувати", написав футболіст.