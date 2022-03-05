Украина

Президент Шахтаря перервав мовчання щодо повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Президент донецького Шахтаря та український олігарх Рінат Ахметов прийняв рішення висловитись щодо війни, яка сьогодні відбувається в Україні через вторгнення військ Російської Федерації.

Бізнесмен запевнив, що вважає президента країни-агресора Володимира Путіна "воєнним злочинцем".

"Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", — цитує слова Ахметова Економічна Правда.

Крім того, журналісти вищезгаданого видання додали, що, за словами президента Шахтаря, він розірвав усі свої бізнес-зв'язки з РФ, а також "допомагає Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти".

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!