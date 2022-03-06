Хорват продовжить кар'єру в іншому місці.
іван пешич, фото ворскла полтава
06 марта 2022, 12:06
Нападний полтавської Ворскли Іван Пешич більше не є гравцем українського клубу.
Про це повідомили полтавці на своїй сторінці в Facebook. Наразі не відомо, в якому клубі продовжить свої виступи футболіст.
Відзначимо, що Пешич представляв кольори Ворскли з літку 2020 року.
З тих пір хорват зіграв 27 матчів за полтавський клуб у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами, а також віддав одну результативну передачу.
Раніше футболіст іншого українського клубу заявив, що не бажає коли-небудь повертатися до України.