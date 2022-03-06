Украина

Хорват продовжить кар'єру в іншому місці.

Нападний полтавської Ворскли Іван Пешич більше не є гравцем українського клубу.

Про це повідомили полтавці на своїй сторінці в Facebook. Наразі не відомо, в якому клубі продовжить свої виступи футболіст.

Відзначимо, що Пешич представляв кольори Ворскли з літку 2020 року.

З тих пір хорват зіграв 27 матчів за полтавський клуб у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами, а також віддав одну результативну передачу.

Раніше футболіст іншого українського клубу заявив, що не бажає коли-небудь повертатися до України.