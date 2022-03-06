Украина

Півзахисник Шахтаря вважає, що клуб казав не правду своїм гравцям.

Легіонери української першості під час чергового акту агресії проти нашої країни опинилися у скрутному становищі через контрактні зобов’язання.

Кожна людина реагує на воєнні дії по різному, тому ми вже встигли побачити як прояви безумовного патріотизму та любові до України, так і спроби відшукати можливості для того, аби якомога швидше полишити її територію.

Півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо, який успішно був евакуйований клубом до Румунії, після чого відправився на Батьківщину, належить саме до другого типу осіб.

"Я очікував, що Шахтар буде більше нам допомагати та не змусить нас повернутися в Україну, розумієте? Ми бачили новини і розуміли, що війна буде.

У нас була зустріч, ми обговорювали це питання, але клуб завжди казав, що нічого не буде, і що можна повернутися. Проте було зрозуміло, що це станеться.

Я сподівався не повернутися в Україну, залишитися в Туреччині чи поїхати до Бразилії. Ми повернулися, а через чотири дні почалася війна.

Рішення щодо майбутнього ще не ухвалене. Клуб виплатив місячну зарплату, і тепер залишається чекати на щось хороше для них і для нас. Не час втрачати голову.

Найближчим часом наші агенти зв’яжуться із Шахтарем. Побачимо, що станеться. Зараз час молитись і сподіватися, що все це закінчиться. Але після того, що я пережив в Україні за останні дні, я сподіваюся, що більше туди не повернуся", — зробив заяву бразилець.

Нагадаємо, що напередодні президент Шахтаря Рінат Ахметов виступив з однозначною позицією стосовно війни в Україні.