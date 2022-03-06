Украина

Функціонер Шахтаря — про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна висловився щодо війни, яка сьогодні відбувається в Україні через вторгнення військ Російської Федерації.

"Росія навіть не заслуговує на те, щоб ми про них говорили. Я б заборонив світу говорити слово "Росія". Це чиста ганьба, колгосп, навіть не знаю, як назвати, що відбувається зараз в Україні.

Весь світ за мир та за Україну. Я впевнений, що ми переможемо. Хочу передати людям, що вони не самотні, я впевнений, що це закінчиться швидко і ми будемо ще сильнішими.

Ми сьогодні показуємо свою силу. Ніколи не бачив таку Україну, як сьогодні. Я пишаюся, що живу в Україні 19 років, я пишаюсь, що виріс з такими люди, які є сьогодні. Ніхто не поїхав, всі допомагають та б’ються за свою країну.

А всі інші будуть допомагати, приймати дітей, відправляти гуманітарну допомогу. Не потрібно панікувати, треба якомога довше зберігати спокій і сподіватися, що все буде добре!" — заявив Срна в програмі Денисов Time.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!