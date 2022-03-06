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  • Украина

    06 марта 2022, 19:27

    Зозуля: Швидка допомога з Іспанії мчить до наших захисників

    Нападник Фуенлабарди Роман Зозуля допомогає українській армії.

    Зозуля: Швидка допомога з Іспанії мчить до наших захисників
    06 марта 2022, 19:27

    Роман як завжди не залишився в стороні.

    "Швидка допомога з Іспанії вже мчить до наших захисників. Ми нарешті подолали всі бюрократичні труднощі і відправили 2 карети з подарунками на Київщину і Харківщину. Працюємо 24/7 над наступними поставками.

    Завжди пишався, що я українець, але сьогодні розпирає гордість за кожного мого співвітчизника – жінок, які скляними банками збивають ворожі дрони, чоловіків, які голими руками зупиняють танки, безжальних конотопських відьом, волонтерів, спортсменів, які з усіх куточків світу максимально мобілізовані і підтримують свою країну, і, звісно, Героїв, які щодня ризикують своїм життям в найзапекліших боях.

    Серце розривається за знищені рашистським загарбниками міста, скалічені долі і смерті українців, яких надто багато… Але знаю, що весь наш біль і сльози повернуться грьобаним оркам в 100-кратному розмірі.

    Зворотній відлік їхнього кінця почався 11 днів тому. І стрімко наближається до фіналу. Впевнений, що нація зомбованих патологічних боягузів зовсім скоро почне перегризати одне одному горло, а на кордонах про них подбають вже наші воїни.

    Мочіть, братики, цих рашистських в#######в, а ми будемо всім світом вам допомагати і прикривати ваші спини. Перемога вже близько

    P.S. Дякую усім футболістам та українській діаспорі в Іспанії за потужну підтримку", – написав Зозуля.

    Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!

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