Украина

Футболіст може піти із Шахтаря через напад РФ на Україну, так і не зігравши у офіціальних поєдинках.

Вінгер донецького Шахтаря Давід Нерес може залишити команду через напад РФ на Україну та відновити виступи у чемпіонаті Бразилії.

25-річним футболістом зацікавились два гранди місцевого футболу — Сан-Паулу та Фламенго, повідомляє UOL.

Що стосується Сан-Паулу, то цей трансфер можливий лише за умови зниження зарплатних апетитів футболіста, а ось Фламенго готовий повністю покрити заробитну плату Нереса. До того ж, клуб стежить за іншими гравцями з України та РФ.

Відзначимо, що Нерес приєднався до "гірників" лише цієї зими та ще не встиг дебютувати за клуб у офіційних матчах. Футболіст перейшов до Шахтаря з Аяксу за 15 млн євро.

Раніше повідомлялось, за яку ціну Шахтар готовий відпустити свого футболіста.