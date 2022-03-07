Футболіст може піти із Шахтаря через напад РФ на Україну, так і не зігравши у офіціальних поєдинках.
давід нерес, фото шахтар донецьк
07 марта 2022, 13:02
Вінгер донецького Шахтаря Давід Нерес може залишити команду через напад РФ на Україну та відновити виступи у чемпіонаті Бразилії.
25-річним футболістом зацікавились два гранди місцевого футболу — Сан-Паулу та Фламенго, повідомляє UOL.
Що стосується Сан-Паулу, то цей трансфер можливий лише за умови зниження зарплатних апетитів футболіста, а ось Фламенго готовий повністю покрити заробитну плату Нереса. До того ж, клуб стежить за іншими гравцями з України та РФ.
Відзначимо, що Нерес приєднався до "гірників" лише цієї зими та ще не встиг дебютувати за клуб у офіційних матчах. Футболіст перейшов до Шахтаря з Аяксу за 15 млн євро.
Раніше повідомлялось, за яку ціну Шахтар готовий відпустити свого футболіста.