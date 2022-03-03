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Нерес став гравцем донецького клубу в зимове трансферне вікно.

Півзахисник донецького Шахтаря Давід Нерес може продовжити кар'єру у чемпіонаті Бразилії, повідомляє Jornal O Dia, посилаючись на журналіста Мауро Сант`Анну.

Раніше футболіст застряг у одному з київських готелів після повномасштабного нападу російських військ на територію України. В даний час гравця вже евакуйовано і він перебуває на своїй батьківщині — в Бразилії.

Серйозним каменем спотикання переходу 25-річного бразильця може стати висока трансферна вартість гравця, якого оцінюють у 12 мільйонів євро, виплачених Аяксу цієї зими.

Така сума є непідйомною для клубів із Бразилії, але вони готові розглянути варіант із орендою з подальшим правом викупу футболіста. Кандидатами на Нереса є Фламенго та Сан-Паулу.

Нагадаємо, чинний контракт із Нересом розрахований до кінця 2026 року. Футболіст не встиг дебютувати у складі "гірників" в офіційних матчах.