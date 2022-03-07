Украина

Польський форвард вкотре підтримав Україну у боротьбі з оккупантами та терористами з РФ.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві, а футбольний світ продовжує підтримувати боротьбу українського народу з россійськими загарбниками.

Так, один з найкращих футболістів світу, нападник збірної Польщі та мюнхенської Баварії Роберт Левандовські вирішив розірвати співпрацю з китайською компанією телекомунікацій Huawei.

Повідомляється, що польський форвард, який уже неодноразово публічно підтримував Україну, вирішив обірвати зв'язки з компанією Huawei через те, що вона допомагає Росії захищати кіберпростір під час війни з Україною і постачати свою продукцію до Росії.

"Ми ухвалили рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовскі та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов’язань з нашого боку було призупинено", – цитує представника футболіста Томаша Завісляка Meczyki.

Зазначимо, що Роберт Левандовські співпрацював із Huawei з 2015 року і був його офіційним послом в Європі.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!