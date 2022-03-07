Украина

Черговий польський футболіст різко висловився на адресу оккупантів і терористів із РФ, які розв'язали війну в Україні.

Центральний захисник збірної Польщі та італійського Беневенто Каміл Глік відреагував у соціальних мережах на фото з міста Ірпінь (Київська область), яке обстріляли російські оккупанти та загарбники під час евакуації мирних жителів.

Фото (18+) було підписано наступним чином:

"Сім’я намагається вибратися з Ірпеня. Троє дітей загинули, у батька промацується пульс. Дозвольте йому піти, його життя більше не має сенсу. Скільки ще таких фото, скільки драм, скільки зла, скільки варварства?"

Досвідчений центрбек Каміл Глік не став підбирати виразів і прямо написав у Twitter російським оккупантам, ким вони є насправді:

"Ї**нуті бандити, тьху вам в рило".

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