Украина

Бразильский півзахісник найближчим часом може змінити клуб.

Бразильский атакувальний півзахісник донецького Шахтаря Педріньо може залишити клуб у найближчий час через черговий акт агресії з боку РФ до України та бомбардирування мирного населення, що унеможливлює його пребування в Україні.

В послугах футболіста зацікавлені Корінтіанс, Сан-Паулу та Палмейрас, повідомляє ESPN. "Гірники" готові не лише віддати в оренду Педріньо, але й продати його.

Тим не менш, бразильскі коллективи зацікавлені саме в оренді до кінця поточного сезону.

Повідомляється також, що в послугах футболіста зацікавлені європейські клуби, але сам виконавець хоче продовжити свої виступи на Батьківщині.

В поточному сезоні УПЛ на рахунку Педріньо 11 матчів та 3+2 за системою "гол+пас".

Transfermarkt оцінює хавбека у 17 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Додо також може залишити Шахтар.