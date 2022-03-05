Бразилець може опинитися на батьківщині.
Додо, Getty Images
05 марта 2022, 14:32
Захисник Шахтаря Додо незабаром може перейти до бразильського Фламенго чи у якомусь європейському клубі. Про це повідомляє BlazeTrends.
За інформацією джерела, через війну захисник покинув Україну та у найкоротщий термін планує розірвати контракт.
Йому цікаво продовжити кар'єру у Європі, але, якщо не вдасться, перейде до Фламенго, який активно ним цікавиться.
Контракт Додо із Шахтарем дійснийдо літа 2025 року. Раніше їм цікавилися Реал та Баварія.
Раніше повідомлялося, що вінгер Педріньо має намір розірвати контракт з Шахтарем.
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