Украина

Футболист переїхав грати у Ізраїль.

Півзахисник Руха Фредді Плюмен перейшов до ізраїльського Хапоель Тель-Авів. Про це повідомляє прес-служба львів'ян.

Мова йде про оренду французького гравця до кінця сезону.

Раніше ФІФА призупинила всі контракти іноземних футболістів та тренерів з українськими клубами до 30-го червня 2022 року та дозволила легіонерам тимчасово перейти в інші команди.

Нагадаємо, що Плюмен став гравцем Руху у зимове трансферне вікно і не встиг навіть дебютувати за клуб на офіційному рівні.

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