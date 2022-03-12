Украина

Футболіст приняв рішення повернутись на батьківщину.

Захисник Олександрії Каспарс Дубра через війну в Україні, яку розпочала РФ, розірвав контракт з клубом.

Футболіст став гравцем ризького РФШ. З ним підписаний довгостроковий контракт.

Нагадаємо, що в Олександрію Дубра перебрався у 2019 році. Відтоді він зіграв 67 матчів, в яких забив два голи і зробив три результативні передачі.

"Приємно повернутися до Латвії, але особливо приємно повернутися до РФШ. Я вже був тут і в мене залишилися лише найтепліші спогади. Я знаю багатьох гравців та співробітників клубу, так що проблем із адаптацією не буде.

Я пройшов повний підготовчий етап із Олександрією, так що я повністю готовий. Я з нетерпінням чекаю нового сезону і зроблю все можливе, щоб допомогти РФШ досягти своїх цілей", — розповів Дубра.

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