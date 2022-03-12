Украина

Понад 60 майбутніх футболістів клубу з Закарпаття навчатимуться в академії туринської команди.

Незважаючи на розв'язану війну російськими терористами та окупантами на території України, багато європейських клубів не залишилися осторонь і продовжують допомагати українському футболу.

Як повідомляє прес-служба закарпатського Мінаю, понад 60 юних вихованців їхньої ДЮСШ вирушили автобусом з України до Італії, де будуть знаходитися і тренуватися до закінчення і перемоги у війні.

Майбутні футболісти тренуватимуться та навчатимуться в академії туринського Ювентуса, який погодився допомогти клубу з УПЛ у непростий час.

Крім того, частина юнаків вирушила до Латвії, а Минай також продовжує вести переговори з клубами з Франції та Угорщини.

"Мерія міста та Турин та футбольний клуб Ювентус відгукнулися в цей непростий для нас час та запросили наших діток на тренування та навчання Вони пробудуть там до закінчення війни в Україні. Хочу зазначити, що ми робимо все аби наші діти мали змогу продовжувати свої тренування. І це вже не перший подібний виїзд. Ми вже відправили в Латвію наших юнаків, зараз ведемо перемовини з клубами з Франції, Угорщини, щоб відправити інших наших вихованців, а також дітей з родин переселенців в ці країни", — заявив президент ФК Минай Валерій Пересоляк.

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