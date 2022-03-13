Хавбек Вереса продовжить кар'єру у Молдові

Украина

Футболіст повернувся на батьківщину.

Півзахисник рівненського Вереса Михайло Гечев повернувся до Молдови та перейшов до Сфинтул Георге.

Як повідомляє прес-служба клуба, Гечев буде виступати за молдавський клуб на правах оренди до літа 2022 року.

Нагадаємо, що Гечев перейшов до Вереса саме з Сфинтул Георге літом 2021 року.