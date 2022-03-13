Хавбек Вереса продовжить кар'єру у Молдові

Футболіст повернувся на батьківщину.
Михайло Гечев, Сфинтул Георге
13 марта 2022, 16:26
Півзахисник рівненського Вереса Михайло Гечев повернувся до Молдови та перейшов до Сфинтул Георге.
Як повідомляє прес-служба клуба, Гечев буде виступати за молдавський клуб на правах оренди до літа 2022 року.
Нагадаємо, що Гечев перейшов до Вереса саме з Сфинтул Георге літом 2021 року.
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