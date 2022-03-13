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    13 марта 2022, 16:26

    Хавбек Вереса продовжить кар'єру у Молдові

    Футболіст повернувся на батьківщину.

    Михайло Гечев, Сфинтул Георге
    Михайло Гечев, Сфинтул Георге 13 марта 2022, 16:26

    Півзахисник рівненського Вереса Михайло Гечев повернувся до Молдови та перейшов до Сфинтул Георге.

    Як повідомляє прес-служба клуба, Гечев буде виступати за молдавський клуб на правах оренди до літа 2022 року.

    Нагадаємо, що Гечев перейшов до Вереса саме з Сфинтул Георге літом 2021 року.

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